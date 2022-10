CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um pastor de uma igreja evangélica foi detido nesta terça-feira (18) sob a suspeita de estupro de vulnerável em Barra Velha (SC), a 108 km de Florianópolis. O homem não teve o nome revelado.

O delegado responsável pelo caso, Procópio Batista Silveira Neto, informou que cinco vítimas já foram identificadas e que há casos em apuração em outras cidades do estado.

Segundo ele, o suspeito negou todas as acusações em depoimento e ainda não apresentou advogado.

Ele foi indiciado sob a suspeita de estupro de vulnerável e estupro mediante fraude. As idades das vítimas não foram divulgadas, mas todas tem menos de 18 anos.

Segundo a Polícia Civil, o homem usava sua posição de pastor para ganhar a confiança dos pais. Ainda de acordo com a investigação, os estupros foram cometidos no imóvel do religioso ou durante visitas às casas nas quais as crianças e adolescentes moravam.

"Uma das meninas contou para o pai, que foi conversando com os membros da igreja, verificou a situação e eles procuraram a polícia", disse o delegado.

Ele afirmou ainda que os casos que já tiveram vítimas identificadas ocorreram há pouco mais de um ano. "Mas é uma conduta dele de muitos anos. Há investigação sobre outras possíveis vítimas em Criciúma e Caçador", afirmou Silveira Neto.