SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Testemunhas do pouso forçado de um helicóptero que deixou dois feridos na manhã desta quarta-feira (19) na zona sul de São Paulo afirmaram que a aeronave começou a girar em cima da Favela Alba e foi desviada pelo piloto, antes de cair no Parque da Rocinha.

"Estava passeando com meu cachorro e, de repente, o helicóptero veio girando, girando. Ia cair dentro da favela. O piloto veio e desviou", afirmou o motoboy Fabio Silva em entrevista à TV Globo.

Ele estava entre as pessoas que correram até o local para tentar ajudar o piloto e o segundo ocupante da aeronave após o pouso forçado. "A gente estava preocupado com os dois ocupantes, podia explodir e eles morrerem queimados", disse.

Um auxiliar de manutenção também presenciou a cena: "As pessoas falaram: 'vai explodir'. Eu falei: "Se explodir, vai explodir todo mundo, vamos tentar tirar os dois, se explodir, explode sem ninguém. Conseguimos tirar os dois", relatou Fernando da Silva Lopes, também à emissora.

Segundo ele, o piloto da aeronave foi retirado do local desacordado e os moradores tentaram fazer massagem cardíaca nele até a chegada de uma ambulância no local. O homem de 51 anos foi levado pelo Helicóptero Águia até o Hospital das Clínicas.

O segundo ocupante do helicóptero, um homem de 38 anos que é mecânico, tinha fraturas nas pernas e nos braços, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi retirado da aeronave consciente e levado ao mesmo hospital de ambulância.

Segundo o tenente-coronel Sérgio de Barros Ferraz, da Polícia Militar de São Paulo, a aeronave decolou do Aeroporto de Congonhas às 10h46 para fazer uma manutenção, precisando pousar sete minutos depois.

"Ela decolou do aeroporto de Congonhas e retornaria para o aeroporto de Congonhas. Provavelmente, houve uma pane nesse trajeto e o piloto conseguiu fazer o pouso aqui nesse parque", afirmou o tenente a jornalistas, no local do acidente.

A aeronave que levava duas pessoas fez o pouso forçado por volta das 10h50 e criou pequenos focos de incêndio ao se chocar contra o solo.

Segundo testemunhas, o helicóptero caiu "de bico" no chão durante o pouso, ficando parcialmente destruído.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores ajudaram a apagar os focos de incêndio. Eles foram os primeiros a chegar e tentaram ajudar os feridos.