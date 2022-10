SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 44 anos foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus em Belo Horizonte. Segundo informações da Guarda Municipal, a vítima, de 23 anos, percebeu que o agressor estava se masturbando enquanto olhava para ela e avisou ao motorista do veículo, que acionou o "botão do assédio".

O caso ocorreu na terça-feira (18), por volta das 17h, em um ônibus da Linha 67 (Estação Vilarinho/ Santo Agostinho). A vítima estava com a mãe no veículo e denunciou o caso para o motorista, que acionou o botão. Segundo a Guarda Municipal, em menos de cinco minutos o ônibus foi interceptado.

O homem foi preso em e levado até a Delegacia da Mulher. A identidade dele não foi informada e, por esta razão, não foi possível localizar sua defesa.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se ele permanece detido e se o caso será investigado. O texto será atualizado assim que houver resposta.

Vítimas podem acionar o "botão do assédio", uma ferramenta implementada pela Prefeitura de Belo Horizonte em novembro de 2018 em todos os ônibus da capital.

O dispositivo é acionado pelo motorista do veículo após uma denúncia. Na sequência, a empresa consulta o GPS para saber a localização exata do ônibus acionando a COP-BH (Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte) que encaminha uma viatura da Guarda Municipal ou da Polícia Militar mais próxima. A operação, segundo a prefeitura, dura em média 10 minutos.

Desde a instalação do dispositivo, já foram denunciadas 80 ocorrências dentro de ônibus em Belo Horizonte. Só em 2022, já foram registradas 21 casos de importunação sexual denunciados por meio do "botão do assédio". A linha 50 (Estação Pampulha/Centro) é a com mais acionamentos do botão.