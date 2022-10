SÃO PAULO, SP (AGÊNCIA BRASIL) - Embarcaram nesta quarta-feira (19), no aeroporto de Fernando de Noronha, 68 clientes da aérea Gol retidos na ilha há vários dias, depois que uma decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) proibiu pousos de aeronaves a jato no aeroporto local. A empresa fez um acordo para que a aérea Voepass, que conta com aviões turboélice em sua frota, buscasse os passageiros em Noronha. O avião pousou em Recife no início da tarde.

Segundo a Gol, não está prevista, por enquanto, outra operação em conjunto com a Voepass. A decisão da Anac proibiu o pouso de aeronaves turbojato, mas os aviões turboélice, como o da Voepass, continuam permitidos. A determinação passou a valer há uma semana, no dia 12, e, desde então, clientes da Gol ficaram retidos na ilha enquanto as providências eram tomadas.

De acordo com a Anac, a medida foi necessária após a verificação de riscos à segurança da operação pela degradação da pista do aeroporto. Diante da situação, a agência determinou a restrição parcial dos voos para recuperação do asfalto.

A Gol informou que clientes e moradores da ilha com passagens emitidas com destino ou partida de Fernando de Noronha desde quarta-feira (12) podem remarcar suas viagens, pedir crédito ou reembolso diretamente no site da companhia ou ainda pela Central de Atendimento, no telefone 0300-115 2121.