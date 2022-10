RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um turista canadense foi encontrado morto nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta terça-feira (19). Ele foi localizado próxima à Ponte Tancredo Neves, na parte brasileira do parque, por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos.

O incidente foi registrado no lado argentino da represa, na cidade de Puerto Iguazú, por volta das 11h da última segunda-feira (17). O Parque Nacional do Iguazú disse, em nota, que o caso está sob investigação policial e que "por respeito às pessoas ligadas ao evento e para não atrapalhar as apurações, nenhuma declaração será feita no momento".

A Polícia Científica do Paraná declarou que está trabalhando nas investigações com o Instituto de Identificação da Polícia. Para confirmar a identificação do turista, o consulado do Canadá no Brasil também está realizando o levantamento de documentos.

As buscas pelo turista duraram mais de 24 horas. As equipes de resgate da Argentina e do Parque Nacional iniciaram os trabalhos imediatamente, mas encontraram dificuldade pelo grande fluxo intenso de água nas Cataratas nos últimos dias, em consequência das chuvas intensas na região, desde a semana passada. A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada.

Na última quinta-feira, a vazão de água chegou a 16,5 milhões de litros por segundo, volume 11 vezes superior à vazão média, que é de 1,5 milhão de litros por segundo.

O Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio mundial natural e reúne o maior conjunto de quedas d'água do mundo. De acordo com o parque, mais de 1 milhão de pessoas, de 142 países diferentes, visitaram o local este ano.