) está na final do Prêmio +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças 2022, com a indicação dana categoria Agência de Notícias. Promovida pelo Jornalistas&Cia desde 2016, a premiação homenageia profissionais, veículos, publicações e programas especializados na cobertura dessa importante editoria do jornalismo brasileiro.

Neste ano, 359 veículos e programas foram indicados nas diversas categorias, dos quais 79 foram classificados para o segundo turno da iniciativa. Também foram indicados 400 jornalistas, dos quais 109 são finalistas, representando 49 veículos.

O certame dividiu os concorrentes em oito categorias: Agência de Notícias, Canal Digital, Jornal, Revista, Podcast, Programa de TV, Programa de Rádio e Site/Blog, além dos tradicionais TOP 50 jornalistas +Admirados do país.

Apesar de não estar em exibição na programação da TV Brasil, o extinto programa Cenário Econômico foi lembrado e concorre na categoria Programa de TV.

Em sua sétima edição, o prêmio tem votação online para o segundo turno aberta até 24 de outubro. Para participar, basta clicar aqui e preencher um rápido cadastro com nome e e-mail.

Sobre a Agência Brasil

Há 32 anos, a Agência Brasil produz diariamente conteúdo de interesse público, com precisão e clareza. Além dos sites e jornais pequenos, a agência pública de notícias é fonte de referência e confiança para grandes veículos de comunicação do país. Muitos acessam e republicam, gratuitamente, o conteúdo produzido pela agência.

