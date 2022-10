SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade (Raps) pediu aos líderes políticos filiados à entidade que encaminhem requerimento aos prefeitos de seus municípios para que ofereçam transporte público gratuito no próximo dia 30, quando ocorre o segundo turno.

A gratuidade foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para estimular o comparecimento às urnas e evitar altos índices de abstenção, principalmente em regiões pobres.

No primeiro turno, a entidade suprapartidária já havia acionado lideranças de cidades como São Paulo, João Pessoa e Blumenau, com esse mesmo objetivo.

A Raps também participará da Vigília pela Democracia, que reunirá entidades de diversos setores da sociedade civil na OAB-SP. No primeiro turno, ela ficou responsável por supervisionar possíveis ocorrências no transporte público no dia do pleito.