SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A jovem de 18 anos, apontada como autora das agressões com chutes na barriga a uma adolescente de 15 anos grávida, que apanhou até desmaiar no colégio em que estuda, não foi expulsa da unidade de ensino. O caso ocorreu em São João do Meriti (RJ), no último dia 15 de setembro, e teve imagens divulgadas nesta semana. Nas imagens, é possível ver a garota desfalecida pouco antes de receber atendimento do SAMU.

Procurada pelo UOL, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro afirmou que a jovem de 18 anos "foi transferida para o turno da noite". Não há informação sobre qualquer outra punição. No entanto, o caso está sendo acompanhado também na esfera criminal, já que a Polícia Civil investiga o caso.

A decisão da pasta foi questionada pela mãe da vítima. "Minha filha está muito abalada psicologicamente. A garota [agressora] ainda está estudando no colégio, como ela volta a estudar lá?".

Em nota, a Secretaria de Educação também afirmou que a estudante agredida foi acompanhada pela secretaria no mês de setembro, participando de "aulas de casa através de planos de estudos e, no momento, está retornando ao presencial".

O UOL questionou ao órgão o que levou à decisão de manter as duas alunas ainda estudando na mesma unidade, apenas em turnos diferentes, mas a secretaria não se manifestou até o momento.

O UOL não teve acesso à identidade da suspeita de agressão, mas tenta localizá-la para ouvir manifestação em sua defesa. Este espaço será atualizado assim que houver posicionamento.

RELEMBRE O CASO

Duas alunas do Ciep Jean Baptiste Debret, em São João de Meriti, foram gravadas brigando dentro do ambiente escolar. O caso foi registrado em 15 de setembro, mas só ganhou repercussão quando as imagens foram publicadas nas redes sociais, nesta semana.

Em um dos vídeos, é possível ver a adolescente agredida, grávida de sete meses, caída no chão após ser atingida por chutes na barriga e na cabeça, sendo socorrida por colegas, que tentavam acordá-la.

A adolescente grávida foi levada por uma ambulância do Samu ao hospital. Segundo o boletim médico, ela sofreu uma equimose -sangramento que se infiltra em tecidos do corpo -na região frontal direita e pequenas escoriações na região infraorbitária direita, próxima ao nariz e ao olho. A adolescente precisou ficar internada, mas já teve alta médica

Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil, as duas começaram a discutir após a agressora, de 18 anos, xingar o bebê da adolescente. A garota teria reagido na discussão, provocando a jovem, que, então, partiu para cima dela.

O caso foi encaminhado pela Delegacia de Atendimento à Mulher ao Juizado Especial Criminal de Meriti, uma vez que a vítima é menor de 18 anos. Até o momento, o inquérito não foi concluído para ser remetido à Justiça.