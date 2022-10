SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A combinação de uma nova frente fria e ação do calor e umidade típicos da primavera deve provocar chuvas fortes e ventania em todo o estado de São Paulo a partir desta sexta-feira (21), de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para o período, que tende a permanecer até sábado (22). O órgão informa que não há previsão de grandes acumulados de chuva, ficando por volta dos 50 mililitros.

"Porém, como um grande volume de água pode cair em um espaço curto de tempo, pode trazer alguns transtornos, como deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e destelhamentos", afirma o comunicado.

Há previsão de ventos que variam de 50 a 80 km/h em todo o estado. Na Grande São Paulo, eles devem chegar a 70 km/h, segundo a Defesa Civil.

O meteorologista Olivio Bahia, do Inmet, diz que áreas de instabilidade relacionadas ao calor e à umidade já estão afetando a região Sul. Na última quarta (19), por exemplo, foi registrada queda de granizo em cidades do oeste de Santa Catarina.

Hoje [20], no final da noite, uma frente fria se forma sobre o Rio Grande do Sul e vai para o oceano Atlântico, 'beliscando' áreas do Sul e de São Paulo. É o que a gente chama de linha frontal. Ela vai ficar alinhando a umidade entre o oceano e Amazônia, formando um canal. Todo esse processo deve causar chuva", explica Bahia.

Essa frente fria é originada por um ciclone extratropical, responsável pelos ventos fortes e possível queda de granizo, segundo o Inmet.

A previsão é que esse sistema fique estacionado sobre São Paulo até este sábado (22), quando a chuva tende a dar uma trégua nos estados do Sul.

A partir de domingo (23), ele deve se deslocar para o norte, levando as chuvas fortes para Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo até o início da próxima semana.

"O impacto dessa frente na temperatura não será tão expressivo. Ela vai atuar mais pelo oceano, ajudando a organizar o canal de umidade", finaliza o meteorologista.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê temperaturas mínimas de 18° e 16° para sexta e sábado, respectivamente, e máximas de 24° e 20°.