SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um casal que foi sequestrado e feito refém dentro de um carro no bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo, nesta sexta-feira (21), foi liberado após três horas.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação recebeu o chamado por volta das 7h28, e policiais interceptaram o veículo, após perseguição, na estrada do Sabão. No local, o carro bateu em outros e parou próximo à Escola Estadual Prof. Galdino Lopes Chagas.

Agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) realizaram a negociação no local para que as vítimas fossem liberadas. Eles contaram com o auxílio de um robô, que levou água e cigarro para o suspeito enquanto as vítimas estavam reféns. A namorada do suspeito também foi chamada para ajudar na negociação, conforme divulgado pela PM no nas redes sociais.

A mulher saiu do carro por volta das 9h55 e, minutos depois, o suspeito foi detido e a outra vítima também foi liberada. Ninguém ficou ferido.

O tenente-coronel da PM Renato Nery, que estava no local, afirmou em entrevista à TV Bandeirantes que o suspeito estava armado dentro do carro e realizava transferências bancárias pelo celular.

Tags:

SP