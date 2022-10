Um adolescente de 16 anos morreu durante motim no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Timbaúba (PE), na Zona da Mata pernambucana, a cerca de 100 quilômetros da capital, Recife. Doze jovens que cumprem medida socioeducativa na unidade aproveitaram a confusão para escapar e ainda não foram localizados.

A rebelião aconteceu por volta das 22h30 desta quinta-feira (20). Segundo a Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase), os internos atearam fogo em colchões espalhados pelas vias de acesso a uma das alas da unidade, dificultando a ação dos agentes socioeducativos.

Notícias relacionadas:

A Polícia Militar foi acionada para atender ajudar a conter o motim e segue tentando localizar os 12 adolescentes que escaparam. De acordo com a Funase, o Case de Timbaúba tem capacidade para atender a até 60 adolescentes e, quando a confusão começou, abrigava a 57 internos.

O adolescente não teve o nome divulgado. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Timbaúba, onde a causa do óbito está sendo investigada. A Funase informou que já entrou em contato com a família do garoto e que prestará toda a assistência necessária.

Tags:

adolescentes | centrosocioeducativo | Geral | Motim | Timbaúba. Pernambuco