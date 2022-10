SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê morreu após ser atropelado pela própria mãe, que tentava tirar o carro da garagem da casa da família, em Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O menino, de 1 ano e três meses, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu na manhã nesta quinta (20) e foi confirmado à reportagem pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, que não deu mais detalhes sobre a identidade da vítima ou da mãe.

Uma equipe da Polícia Militar compareceu ao local do incidente para colher as primeiras informações e a investigação ficará a cargo da Delegacia Municipal de Pacajus, que conversou com testemunhas e realizou perícia para esclarecer detalhes do atropelamento.

Detalhes sobre o sepultamento não foram divulgados à imprensa.

O diretor do Hospital Municipal José Maria Philomeno, Dilson Silvério, em entrevista ao jornal Diário do Nordeste, afirmou que a mãe do menino disse ter entrado apressada no carro para buscar o outro filho, que estava na escola, e não viu que o bebê estava atrás, quando engatou a marcha à ré.

Ele disse ainda que a mulher estava "muito nervosa e transtornada" quando chegou ao hospital para acompanhar a criança, que não respondeu às tentativas de reanimação.