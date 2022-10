SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de apenas dois meses morreu por sufocamento, na madrugada desta sexta-feira (21), na casa da família, no condomínio Fazendinha, em Itapoã, Distrito Federal. Segundo a polícia, os pais da criança estavam na residência no momento da morte, mas não perceberam que a mãe adormeceu por cima do filho durante a amamentação.

A tese de asfixia foi apresentada preliminarmente pelo Corpo de Bombeiros, a partir do relato da mãe, que contou lembrar de estar dando de mamar à criança quando adormeceu. Nesse momento, ela teria se colocado sobre o filho de modo que o teria imprensado contra o colchão, na cama.

A mulher disse que não ouviu qualquer choro e que se assustou ao perceber que havia deitado sobre a criança. Segundo o boletim de ocorrência, ao perceber que havia deitado sobre a criança, ela imediatamente a tirou do local, verificando que sua face estava arroxeada e que ela não reagia a estímulos.

Ela disse ainda que tentou reanimar a criança, ao mesmo tempo em que pedia a ajuda do marido dela, porém, nenhum dos dois conseguiu reanimar o bebê. A equipe do Corpo de Bombeiros chamada ao local também tentou reanimar a criança, mas não teve sucesso.

O caso foi registrado no 6° DP de Paranoá como homicídio culposo -quando não há intenção de matar.

Em nota, a Polícia Civil do Distrito Federal informou que o caso está em investigação.