BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um professor de 39 anos da rede pública estadual de Minas Gerais foi preso nesta quinta (20) suspeito de abuso sexual de quatro alunos de 13 e 14 anos de uma escola de Belo Horizonte.

Os pais dos estudantes chamaram a polícia depois de contato com a direção do estabelecimento de ensino, Escola Estadual Celso Machado, que fica no Barreiro, região sudoeste da capital.

Os estudantes, três de 14 anos e de 13, afirmaram que o professor os incentivava a se masturbarem, os tocava e compartilhava vídeos com teor sexual. Os pais também foram ouvidos no registro da polícia e repetiram os relatos dos filhos.

O professor afirmou aos policiais que sempre foi muito carinhoso com os alunos, mas negou o assédio. Confirmou, por outro lado, que compartilha vídeos com os estudantes, porém, não os citados pelos alunos e pais. Disse ainda que está passando por perseguição.

A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.

A Secretaria de Estado de Educação, em nota, afirmou que fará apuração interna do caso. Segundo a pasta, o professor foi afastado da escola.

Unimontes No último dia 17 a Unimontes (Universidade Estadual de Montes Claros) anunciou ter afastado um professor do Departamento de História após denúncia de abuso sexual por parte de alunas.

Uma apuração interna foi aberta pela instituição em agosto, além de ter encaminhado os relatos das estudantes para as autoridades. A Polícia Civil abriu investigação, que corre sob sigilo.

"A Unimontes refuta com veemência qualquer atitude que viole o bem-estar de seus alunos e alunas e reforça o seu compromisso com a verdade e a justiça, repudiando qualquer tipo de abuso contra a mulher ou qualquer ser humano", diz nota enviada pela instituição, no anúncio do afastamento do professor.