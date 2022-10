PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Os vereadores Alexandre Bobadra (PL) e Leonel Radde (PT) se envolveram em uma briga nesta tarde em Porto Alegre. O vídeo do confronto entre eles mostra puxões, aglomeração, correria e uma cadeirada em pleno centro da cidade, no entorno da praça 15 de Novembro.

Antes de serem vereadores e se elegerem nas eleições municipais de 2020, ambos eram policiais: Bobadra, da Polícia Penal, e Radde, da Polícia Civil. Neste ano, Radde se elegeu deputado estadual.

Radde publicou um vídeo do momento em seu perfil no Twitter. Nele é possível ver Bobadra vestindo uma jaqueta amarela caminhando em direção ao petista, que veste uma camiseta preta, enquanto outro homem de camiseta branca tenta demovê-lo.

Em seguida, o vereador do PL parece tentar arrancar algo das mãos de Radde e mais pessoas se aproximam.

Uma pessoa cai, as imagens ficam confusas quando a violência aumenta. É possível ver um homem de camisa vermelha listrada agredindo os demais com uma cadeira pelas costas. Em seguida aparece uma viatura, e policiais militares intervêm.

Antes de publicar o vídeo do ocorrido em seu perfil, Radde publicou outro em que diz estar a caminho do Palácio da Polícia para registrar ocorrência por ter sido agredido "com vários socos" por Bobadra.

Conforme o petista, ele estava no centro recolhendo material de campanha apócrifo ilegal quando foi agredido pelo colega.

Em seu perfil no Twitter, o ex-prefeito de Porto Alegre José Fortunati (União) publicou um vídeo em que é possível ver parte da discussão antes de evoluir para a violência.

Bobadra aparece exaltado diante de Radde dizendo: "Tu não vai na nossa barraca mais, está ouvindo? Tu cometeu um crime. Tu invadiu nossa barraca e pegou nosso material. Tu não faz isso. Tu não entra mais na nossa barraca". Radde chacoalha a cabeça enquanto assessores dizem que "material sem CNPJ é crime".

Na manhã deste sábado (22), o advogado de Radde enviou uma nota dizendo que o vereador registrou ocorrência por lesão corporal e crime eleitoral. Conforme a versão do petista, Bobadra "se sentiu ofendido após Radde informar que o material de campanha não poderia ser vinculado, visto que não cumpria os requisitos da lei eleitoral".

Afirma ainda que, com a chegada da Polícia Militar, Radde "já estava deixando o local quando é impedido e agredido covardemente" e que "em nenhum momento sequer revidou a agressão sofrida, somente saiu de perto".

A assessoria também enviou um novo vídeo em que Radde aparece esquivando de um soco e correndo em direção a um bar, onde é alcançado e agredido por Bobadra, que por sua vez é atingido pelas costas por outras pessoas.

Bobadra não retornou às tentativas de contato da reportagem.

O proprietário do bar onde ocorreu a briga, que pede para não ser identificado, disse ter tido uma mesa e três cadeiras quebradas durante a confusão. Porém, contou que representantes dos dois partidos já o procuraram para se desculpar e conversar sobre o prejuízo.

Ele lamenta sobretudo o susto na clientela. No momento da briga, segundo ele, vereadores e assessores correram em direção a uma mesa em que uma mulher estava com três crianças, uma delas de colo.