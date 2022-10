SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estudiosos de temas ligados às cidades divulgaram manifesto em defesa da eleição da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB).

"Estamos a poucos dias do segundo turno. E vivemos um momento delicado na história da República. Isso porque a democracia se vê de novo ameaçada ?e com ela, portanto, a cidadania, que contempla o direito à cidade", diz o texto.

"Precisamos de um governo que se oriente pelo respeito à ordem constituída, que acredite na ciência e na educação, que defenda o meio ambiente e a saúde, que tire o Brasil do mapa da fome, que gere oportunidades de emprego, salário, moradia", continua.

O texto ressalta que não há unanimidade entre os signatários em relação às ideias do programa da candidatura Lula-Alckmin. No entanto, diz o manifesto, eles compreendem a gravidade da situação em que o país está mergulhado.

"Por isso, na condição de pessoas comprometidas com as políticas públicas urbanas em favor da inclusão, da sustentabilidade, do desenvolvimento, da cidadania ? da democracia, enfim ?, reiteramos a certeza de que o voto na chapa Lula-Alckmin representa a garantia de cuidado com o presente do país e esperança em um futuro melhor para o conjunto dos brasileiros", conclui.

Assinam, entre outros, o especialista em mobilidade Sérgio Avelleda, as urbanistas Regina Meyer e Marta Dora Grostein, o gestor Ricardo Young, o médico Paulo Saldiva e o vereador Daniel Annenberg.