RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero caiu na lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (22). Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas sem gravidade.

Os bombeiros confirmaram que receberam chamado para atender a ocorrência às 14h28, mas até a publicação deste texto não havia detalhes do acidente.

Os passageiros, ainda não identificados, são duas mulheres e três homens. Eles foram atendidos por uma ambulância dos bombeiros em um clube nas proximidades.

A Lagoa sedia um heliponto de onde partem aeronaves para voos panorâmicos sobre pontos turísticos da cidade.

Na quarta (19), duas pessoas ficaram feridas na queda de um helicóptero no parque que fica entre as avenidas Túlio Teodoro de Campos e Jornalista Roberto Marinho, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo.

A aeronave prefixo PP-BDL decolou às 10h46 do aeroporto de Congonhas, que fica próximo ao local da queda. O piloto foi transportado pelo helicóptero Águia da PM até o Hospital das Clínicas. Ele, que tem 51 anos, foi diagnosticado com traumatismo craniano.

O outro tripulante, um mecânico de 38 anos, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com fraturas nas pernas e braços.

Conforme os registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave de prefixo PP-BDL está registrada em nome da Promax Produtos Máximos S/A Indústria e Comércio e estava em situação regular. Em nota, a Promax disse lamentar o acidente e que toma as medidas necessárias para apurar, em colaboração com as autoridades responsáveis, o que houve.