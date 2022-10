RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com o objetivo de tentar concluir a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou que estimulará o trabalho de recenseadores e de sua equipe de técnicos durante os feriados das próximas semanas.

Pelo planejamento inicial, a coleta deveria ser encerrada em outubro, mas dificuldades para preencher o quadro de recenseadores adiou a conclusão para dezembro. O Censo deveria ter sido feito em 2020, mas foi postergado pela pandemia.

A proposta gerou queixas entre servidores. Em nota, o IBGE disse que o trabalho nos feriados dos dias do Servidor Público (28 de outubro), Finados (2 de novembro) e Proclamação da República (15 de novembro) é recomendado, mas não obrigatório.

"O foco é o de estimular os trabalhos do Censo", afirmou. Até este sábado (22), o Censo contou 125,9 milhões de pessoas, cerca de 58% da população estimada. Para ampliar o número de recenseadores, o IBGE abriu nova convocação no último dia 19.

A pesquisa vem enfrentando entraves desde sua preparação e chegou a ter o questionário reduzido para ser adequada a um corte de verba determinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em um movimento que provocou renúncias de ocupantes de cargos de chefia no instituto.

Aumentos de custos com combustíveis, fake news e resistências da população em atender entrevistados têm adicionado dificuldades ao processo, que foi alvo de críticas por especialistas e associações de servidores do IBGE durante seu planejamento.

O instituto diz entender que a maior facilidade para encontrar pessoas em casa durante os feriados pode agilizar a coleta dos dados. "Busca-se também evitar a queda na produção da coleta das informações do Censo Demográfico 2022, observada nos dias do feriado e finais de semana", diz a nota enviada à Folha.

O IBGE diz que os servidores podem optar por não trabalhar no feriado. Aqueles que optarem por comparecer serão recompensados com folgas

"O motivo do trabalho no feriado é que o país precisa dos resultados do Censo por todas as razões disseminadas e já conhecidas, e o IBGE precisa, no exercício da sua missão, entregar os resultados do Censo com qualidade", conclui o texto.