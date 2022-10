Morte da atriz baiana Regina Maria Dourado (10 anos)

Nascimento do escritor alagoano Graciliano Ramos (130 anos)

Nascimento do cantor norte-americano Scott Weiland (55 anos)

Nascimento do ator italiano Roberto Benigni (70 anos)

Lula é eleito presidente do Brasil pela primeira vez (20 anos)

Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual - comemoração instituída pela Unesco para marcar a data da aprovação de uma recomendação sobre a salvaguarda e conservação das imagens em movimento, que se deu na 21ª reunião da própria Unesco, em 27 de outubro de 1980

Nascimento da atriz norte-americano Julia Roberts (55 anos)

Nascimento do cantor luso-brasileiro Alberto Fortuna Vieira de Azevedo (100 anos)

Prisão da escritora Rachel de Queiroz (85 anos) - durante a prisão, escreveu sua obra Caminho de Pedras

Dia Internacional da Animação - comemoração instituída pela Associação Internacional do Filme de Animação (que é apoiada no Brasil pela Associação Brasileira de Cinema de Animação) para marcar a data da primeira apresentação de "teatro ótico", do artista francês Émile Reynaud, que apresentava cenas animadas (Pantomimas Luminosas), no Museu Grévin em Paris

Dia do Servidor Público - data instituída no governo do presidente Getúlio Vargas, através da criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil, em 1937