Uma desses pequenos produtores apaixonados pela cultura do café é Sueli Cândido. Nas mãos, ela guarda a marcas da mais recente “panha” de café, como é chamada a colheita manual do grão. E na memória, as histórias afetivas que ligam a agricultora à plantação, que sempre foi gerida pelo pai. “Quando criança eu ia mais pra brincar na roça. Depois eu já comecei a ajudar ele na colheita, porque sempre foi só a família que colhia o café. A produção era pequena, então não chamávamos outras pessoas de fora para ajudar. Era só a gente de casa mesmo”, relembra.

Depois da morte do pai, foi ela quem assumiu a pequena lavoura. E de lá saíram cafés premiados que transformaram a vida de Sueli. Emocionada ela fala que os grãos cultivados por ela ganharam xícaras em outros países, como Estados Unidos. “A gente sente que ganhou o maior troféu. A nossa história chegou mais longe do que o café”, diz.

Pela Mantiqueira, em muitas propriedades, a cultura do café passa de geração para geração. Dulcilene Rocha herdou do pai um pequeno pedaço de terra. Debaixo de um pé de café, ela conta que foi ali, olhando os frutos verdes ficarem maduros, que ela cresceu. Ela conta, enquanto abana o café – o ato de peneirar os grãos para separar as impurezas, da relação que tem com sua plantação. “O pé de café é um ser vivo. Ontem mesmo eu estava conversando com um pé de café bonitinho, carregadinho, madurinho. E falei: nota 10 pra você hein?”, sorri.

