SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções no depósito de produtos da rede de supermercados Mambo, na zona oeste de São Paulo, deixou um morto na madrugada deste domingo (23).

Até a publicação desta reportagem, a Folha não conseguiu contato com a empresa. As causas são investigadas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública estadual, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento pela rua Deputado Lacerda Franco, em Pinheiros, quando por volta das 2h50 se deparou com o incêndio.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para tentar conter as chamas. Durante o atendimento, um homem foi encontrado já sem vida entre os escombros, mas sem sinais de queimaduras. A principal suspeita é a de que a vítima, um fiscal da loja, tenha morrido por intoxicação.

Ainda segundo a polícia, além desse homem de 43 anos, outros quatro funcionários estavam no local no momento do incêndio, mas conseguiram fugir a tempo.

Uma equipe do IC (Instituto de Criminalística) esteve no local, para realização da perícia. A ocorrência foi registrada como incêndio no 1º Distrito Policial (Pinheiros).