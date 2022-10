SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde deste domingo (23), a Avico (Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19) realizou um ato em memória aos quase 700 mil mortos pela doença no Brasil, na avenida Paulista, em São Paulo.

O grupo inaugurou um memorial na altura do número 1.403 da via. Para representar as vidas perdidas, corações foram pintados em um painel de mais de 20 metros que deve ficar instalado na avenida. Familiares também deixaram mensagens e flores no espaço.

"Não podemos deixar esse capítulo da nossa história ser esquecido para que nunca mais um horror como o que vivemos se repita. Não podemos deixar cair no esquecimento que os efeitos dessa pandemia poderiam ser minimizados e milhares de pessoas, como minha mãe, poderiam estar vivas se as medidas preventivas cabíveis tivessem sido tomadas", diz Paola Falceta, presidente da Avico.

A iniciativa conta com o apoio do projeto Eles Poderiam Estar Vivos, que nasceu como um documentário, mas pretende se tornar um projeto permanente de produção audiovisual para a memória das vítimas da pandemia.

A Avico foi fundada em abril de 2021, em Porto Alegre, por Falceta, que é assistente social, e pelo advogado Gustavo Bernardes.

Bernardes foi internado e intubado no final de 2020 para tratamento da doença e sofreu com graves sequelas causadas pelo coronavírus. Já Paola foi infectada enquanto cuidava de sua mãe, que morreu com complicações da Covid.

A associação conta hoje com mais de 1.800 familiares de vítimas e sobreviventes da Covid-19 em 24 estados e atua em parceria com entidades, grupos e movimentos sociais.

O Brasil registrou, no sábado (22), 84 mortes por Covid-19 e 6.742 casos da doença. Com isso, o país chega a 687.665 vidas perdidas e a 34.828.916 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

A média móvel de mortes agora é de 67 por dia. Na comparação com o dado de duas semanas atrás, a média caiu 13%. Já a média móvel de casos está em 5.307 por dia, uma redução de 14% em relação a 14 dias atrás.