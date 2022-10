O 9º Seminário de Boas Práticas em Planejamento e Governança Pública está com inscrições abertas, que podem ser feitas na página do evento até o dia 4 de novembro. A iniciativa pretende promover uma reflexão sobre os avanços e desafios para a gestão federal, focando em perspectivas para o fortalecimento da saúde pública.

O evento vai ocorrer nos dias 3 e 4 de novembro, no edifício sede do Ministério da Saúde, em Brasília (DF) e também será transmitido pelo Youtube.

O primeiro dia do seminário terá como eixos de discussão a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a governança digital em saúde. No segundo dia de encontro, a avaliação e o monitoramento das políticas de saúde serão os eixos que nortearão as palestras. Os impactos das transformações dos indicadores socioeconômicos e epidemiológicos para o sistema de saúde pública serão tema de mesa redonda.

Entre os palestrantes estão professores da UNB, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Instituto Politécnico de Bragança (Portugal) e representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa, do Ipea-DF, do Ministério da Economia e da Controladoria Geral da União.

O seminário é realizado pelos mestrandos, servidores do Ministério da Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Boas Práticas em Planejamento | Geral | Governança Pública | Ministério da Saúde