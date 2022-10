São José do Rio Preto, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e modelo Lara Cleaver Afonso, 26, morreu em um capotamento na madrugada desta domingo (23) na Rodovia Armando Salles Oliveira, próximo a Guaraci (SP). A irmã gêmea dela, Dara Cleaver Afonso, e a prima Vitória Molina Leite da Silva, 25, tiveram ferimentos, foram socorridas e não correm risco de morte.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, Lara dirigia um Ford Ecosport, quando teria perdido o controle da direção em uma curva e o veículo capotou. No impacto, Lara teria sido jogada para fora do carro e teve diversas fraturas. Ela foi socorrida e encaminhada para o hospital HB Saúde, de Olímpia (SP), mas teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu aos ferimentos.

Dara estava no banco do passageiro e também teve ferimentos. A jovem foi socorrida e levada para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP), onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável.

Já Vitória, que estava no banco traseiro, teve apenas escoriações. Ela passou por atendimento médico na Santa Casa de Olímpia e já teve alta.

Ainda segundo a ocorrência, as gêmeas e a prima voltavam de um rancho em Guaraci (SP) e seguiam para Olímpia (SP), onde moravam. As irmãs tinham um trabalho de fotos e vídeos em uma clínica de bronzeamento artificial no domingo (23).

O corpo de Lara foi enterrado na manhã de hoje no cemitério São José, em Olímpia.

MICROINFLUENCIADORAS DIGITAIS

Lara, assim como a irmã gêmea Dara, era formada em turismo pela Unesp, mas, desde 2018, trabalhava como influenciadora digital e modelo, em Olímpia.

As irmãs frequentemente faziam fotos e propagandas nas redes sociais para lojas e estabelecimentos comerciais da cidade e também da região.

No Instagram, o perfil conjunto soma 8,2 mil seguidores. Nas redes sociais, diversos amigos e seguidores lamentaram a morte de Lara.

"Não estou acreditando, Larinha... por que meu Deus?! Lara Afonso, que Deus te receba de braços abertos, assim que quero lembrar de você, sorrindo, amo tanto você. Luto eterno", escreveu uma amiga.

"As gêmeas mais famosas de Olímpia. Descansa em paz, Lara", comentou um seguidor.