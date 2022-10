SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda (24), Xuxa Meneghel, 59, usou sua conta no Instagram para rebater as críticas que está sofrendo desde que se posicionou contra a reeleição de Jair Bolsonaro.

Ela falou sobre as mensagens que falaram que ela não tinha uma paquita negra como assistente de palco nos seus programas.

Nos stories, a rainha dos baixinhos disparou:"Eu não falei nada disso. Mas aí está minha Paquita nos Estados Unidos, pois lá o diretor era outro e assim eu pude ter Paquita ruiva, morena, loira e negra".

A assistente Natasha Pierce trabalhou ao lado da loire entre 1993 e 1996.

POSICIONAMENTO CONTRA BOLSONARO

A apresentadora Xuxa Meneghel desabafou sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição de 2022, sobre 'pintar um clima' com meninas de 14 e 15 anos durante uma visita em São Sebastião, periferia do Distrito Federal.

Em seu Instagram, ela compartilhou um vídeo para contar que foi vítima de abuso sexual na adolescência. "Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer para vocês que quem está aqui falando não é aquela menina que tinha 18 anos e fez o papel de uma menina de 15 anos que foi vendida para um prostíbulo para ser dada de presente para um político. Esse filme foi baseado em algumas histórias e acontecia no ano de 1939, 1940. E até hoje a gente ouve e vê situações como essas", disse em referência ao filme "Amor Estranho Amor".

"Eu vou falar para vocês uma verdade: por volta dos 3, 4 anos de idade eu sofri meu primeiro abuso e consequentemente muitos outros aconteceram. Por último, foi aos 13 anos de idade, com um velho que me encurralou numa parede", continuou.

Xuxa ainda relembrou com detalhes o trauma. "Eu estava apenas de camiseta e com a parte de baixo do biquíni. Ele passou a mão dele no meu corpo todo e eu não falei nada e não fiz nada, mas quando ele tentou me beijar eu empurrei ele e saí chorando", contou.

"Como eu e como muitas meninas por aí, acham que a gente estava com a roupa errada e no lugar errado. Eu sempre me senti culpada por ser grande, por chamar atenção, por ser 'bonitinha' aos olhos dos velhos, dos homens que se aproximavam de mim. E a nossa cultura, em vez de colocar o dedo na cara desses velhos, culpa as meninas por estarem naquele lugar, daquele jeito", desabafou.

A apresentadora também rebateu a fala do presidente de que as meninas estariam 'ganhando a vida'. "Eu queria deixar claro para vocês que nenhuma criança com 13, 14 anos se prostitui. Isso aí é exploração sexual de crianças e adolescentes", declarou.

Citando a ex-ministra Damares Alves, que disse ter visto fotos de crianças que tiveram os dentes arrancados para práticas sexuais, ela afirmou: "Ficar com essa informação e não fazer nada, na minha opinião, é tão culpado quanto aquele que faz. Então, eu gostaria de deixar bem claro que se isso aconteceu e essas pessoas viram e não fizeram nada, elas também são culpadas".

Xuxa apontou também que a exploração sexual de crianças e adolescentes continuará crescendo se frases como a de Jair Bolsonaro forem normalizadas. "Você pode dizer: 'Mas ele não fez nada, ele só falou'. Será? Eu não quero me calar, eu não vou me calar. Eu estou aqui como mãe pedindo a você que é mulher, você que é mãe, você que é vó, por favor, não deixe passar isso em branco. A gente não pode continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas que falam isso e nada acontece", declarou.

Por fim, questionou: "Algumas pessoas estão dizendo que ele já se desculpou. Não! Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Eu nunca vou esquecer. E você, vai? Meu voto para ele é não. O meu voto ele nunca vai ter. E você? Vai dormir com essa? Sabendo que votou nele porque não quis votar em outra pessoa?".