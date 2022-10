SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus da linha 857R/10 (Term. Campo Limpo - Aclimação) pegou fogo na avenida Rebouças, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (24). O incêndio ocorreu na altura do número 1458.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado para a ocorrência foi feito às 7h53 e as chamas foram contidas por volta das 8h30. Ninguém ficou ferido, de acordo com a corporação.

De acordo com a SPtrans, o fogo se iniciou às 7h40, devido a uma pane elétrica.

No Twitter, usuários dizem ter ouvido explosões quando o fogo se iniciou e relatam trânsito na região. Vídeos mostram as chamas e uma grande nuvem de fumaça formada no local.

A Sptrans informa que, em razão da ocorrência, as linhas abaixo estão sendo desviadas:

- 702U-10 CID. UNIVERSITÁRIA - TERM. PQ. D. PEDRO 2º

- 715M-10 JD. MARIA LUIZA - LGO. DA PÓLVORA

- 7245-10 TERM. STO. AMARO - HOSP. DAS CLÍNICAS

- 7411-10 CID. UNIVERSITÁRIA - PÇA. DA SÉ

- 7545-10 JD. JOÃO XXIII - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

- 775P-10 JD. GUARAÚ - METRÔ ANA ROSA

- 778R-10 COHAB RAPOSO TAVARES - TERM. PRINC. ISABEL

- 7903-10 JD. JOÃO XXIII/EDUC. - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

- 809V-10 VL. GOMES - METRÔ - TRIANON - MASP

- 857P-10 TERM. CAMPO LIMPO - PARAÍSO

- 857R-10 TERM. CAMPO LIMPO - ACLIMAÇÃO

- 8700-01 TERM. CAMPO LIMPO - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

- 8700-10 TERM. CAMPO LIMPO - PÇA. RAMOS DE AZEVEDO

- 8705-10 SHOP. CONTINENTAL - ANHANGABAÚ

- 8707-10 RIO PEQUENO - TERM. PRINC. ISABEL

O desvio está sendo feito pelas ruas Cristiano Viana e Artur de Azevedo e avenida Brasil, no sentido bairro, e pela avenida Brasil e alameda Gabriel Monteiro da Silva, no sentido centro.