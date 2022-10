SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma câmera de vídeo, instalada no capacete de um motociclista de 42 anos, registrou o momento em que um adolescente, na garupa de outra moto, atira contra o homem, quando ele circulava pela rodovia Régis Bittencourt, na região de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, na tarde de quinta-feira (20). A vítima não se feriu.

O adolescente e o dono da moto, Guilherme Martins Maria, 22 anos, foram localizados e detidos pela polícia no Capão Redondo, zona sul paulistana, por volta das 9h30 desta segunda-feira (24).

Martins Maria está preso temporariamente por 30 dias, segundo a Polícia Civil, e o adolescente foi encaminhado à Fundação Casa, onde permanecerá apreendido por ao menos 45 dias. Nenhum advogado havia se apresentado para defender os dois até a publicação deste texto.

Imagens da câmera instalada no capacete mostram o motociclista trafegando na altura do km 297 da Régis em uma Harley-Davidson, avaliada em R$ 140 mil, de acordo com a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A dupla aparece logo à frente, ocupando uma moto de 160 cilindradas. O veículo reduz drasticamente a velocidade, quando o jovem, empunhando um revólver, atira.

O disparo acertou a lateral da viseira do capacete da vítima e depois caiu no painel da moto, que fica estilhaçado, como é mostrado pelo registro em vídeo.

À reportagem o ocupante da moto atacada, que pediu para não ter o nome divulgado, afirmou que seguia para um encontro de motociclismo no Paraná. Como não se feriu, não mudou os planos, mas ficou "com danos psicológicos" por causa da abordagem violenta que sofreu.

O registro em vídeo circulou pela internet, o que chamou a atenção da Polícia Civil da Grande São Paulo. A partir das imagens, os policiais identificaram os suspeitos.

O adolescente, de acordo com a investigação do caso, postava em suas redes sociais fotos com motocicletas de luxo, "que não condizem com seu padrão social", afirma relatório policial.

Ele e o outro detido são apontados pela Polícia Civil como suspeitos de outro roubo, ocorrido também na mesma altura da rodovia Régias Bittencourt, quatro dias antes do caso registrado em vídeo.

A Delegacia de Itapecerica da Serra agora investiga o eventual envolvimento da dupla presa em outros roubos de motos de luxo na região.