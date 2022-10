SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 53 anos e dois filhos de 8 e 11 anos morreram após se envolverem em uma colisão com outra moto na rodovia CE-232, zona rural da cidade de Moraújo (CE). Raimundo Nonato Vitorino conduzia a motocicleta na tarde de sábado (22) quando ocorreu o acidente. Ele e o filho mais velho morreram no local.

Segundo a SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social), a outra criança, de 8 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O motorista da outra moto, um homem de 23 anos, também foi socorrido ao hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil do Ceará informou que está investigando as circunstâncias do acidente. Policiais militares e a Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) estiveram no local para apurar os fatos.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Moraújo lamentou a morte da família.

"É com pesar que comunicamos o falecimento do senhor Raimundo Nonato Vitorino, pai dos nossos alunos Fabrício Albuquerque Vitorino e Francinaelton Albuquerque Vitorino, que infelizmente também vieram a óbito", diz comunicado. "Não há palavras para descrever tamanha tragédia. Só pedimos a Deus que dê forças para os familiares, principalmente a mãe dessas crianças. Descansem em paz".