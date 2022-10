SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a prisão de Patrick Abrahão, a esposa dele, a cantora Perlla se pronunciou em seu Instagram.

No post desta segunda-feira (24), a cantora postou uma foto do casamento deles, em junho deste ano, com um versículo bíblico feito pelo Padre Fábio de Melo.

"Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida", diz a mensagem.

A cantora Perlla não deve comparecer a uma audiência de um processo que move contra Cristiane Conceição Oliveira da Silva, conhecida como Cris Con, por danos morais. A audiência acontece nesta terça-feira (25).

Perlla entrou com uma ação na Justiça após a consultora de negócios dizer nas redes sociais que teria recebido um calote da cantora.

A defesa de Perlla tentou adiar a audiência, mas o juiz indeferiu o pedido.

"Não há qualquer comprovação de impossibilidade de a autora comparecer na audiência designada", diz a decisão do juiz Fabiano Reis dos Santos, publicada nesta segunda.

De acordo com a revista Quem, o escritório que defende Perlla pediu o adiamento da audiência com a justificativa de que a cantora está focada nas questões jurídicas do marido.

"É de conhecimento público que o esposo da parte autora foi preso e todas as questões burocráticas estão sendo resolvidas pela mesma. Oportunamente, a autora também está evitando o contato com a mídia e assédios. Concernente a isto, sendo a audiência de forma presencial, restará impossibilitada a presença da autora no dia. Por todo exposto, com a máxima vênia, requer de Vossa Excelência o adiamento da audiência", diz o pedido obtido pela publicação, emitido pelo escritório Godoy, Martins & Lima, responsável por defender os direitos da cantora no caso.

Patrick Abrahão foi preso na última quarta-feira (19) na Operação La Casa de Papel da Polícia Federal contra "um esquema de pirâmide financeira transnacional".

A reportagem entrou em contato com a defesa de Perlla para mais detalhes da ausência da cantora. Caso haja retorno, a nota será atualizada.

Na sexta-feira (21), Perlla publicou uma nota em defesa do marido nas redes sociais.

"No que tange a operação desencadeada pela Receita Federal, Agência Nacional de Mineração e da Polícia Federal da Comarca de Campo Grande / MS, denominada La Casa de Papel, cabe esclarecer que os Srs. Patrick Abrahão Santos Silva e Ivonélio Abrahão da Silva negam veementemente as acusações e com o deslinde da demanda pretendem demonstrar as suas inocências", diz texto publicado no perfil oficial de Perlla.

A nota, assinada pelo advogado Dr. Farlei Louback Zanon, informa ainda que Patrick e Ivonélio "acreditam na justiça" e se colocam à disposição para qualquer eventual esclarecimento.