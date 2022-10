SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma massa de ar polar que chega ao Brasil nos próximos dias vai derrubar as temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e poderá causar neve inédita na serra catarinense na próxima terça (1º).

Segundo a Climatempo, a ocorrência de neve em novembro nunca foi registrada no Brasil, e as temperaturas na região Sul podem chegar a 0ºC.

Já em São Paulo, as mínimas podem chegar a 4ºC na segunda (31). No feriado de Finados, na quarta (2), a temperatura fica entre 12ºC e 14ºC com chuva na cidade.

Porém, as temperaturas mais altas ainda resistem nesta semana no país. A partir desta quarta-feira (26), a frente fria começa a se formar no Sul e causa chuvas na região a partir de quinta (27). Eles alcançam o Sudeste no fim de semana e o Centro-Oeste na segunda-feira (31).

Após a passagem das chuvas, que vão concentrar umidade da Amazônia e levar as chuvas a Piauí Maranhão e outros estados do Nordeste na semana que vem, os estados de Sul e Sudeste verão as temperaturas caírem com a chegada do ar polar.

"Na segunda já vemos o declínio no Sul. Na terça [1º] em diante ela avança em parte para Sudeste e Centro-Oeste. Depois da chuva, vem o frio", diz Cléber Souza, meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

"Essa queda de temperatura será bem acentuada em áreas serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que podem ver os termômetros até abaixo de 0ºC", afirma ele.

Segundo Cléber, a massa de ar polar deve se concentrar próxima da parte litorânea dos estados.

Já em São Paulo, na região da Serra da Mantiqueira, e na parte sul de Minas Gerais, as temperaturas podem chegar a mínimas de 4ºC.