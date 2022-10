RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Levantamento do Instituto Sou da Paz, divulgado nesta terça-feira (25), contabilizou 103 representantes eleitos pela primeira vez ou reeleitos para o Congresso Nacional e para as assembleias com passagem pelas Forças Armadas e pelas polícias. O grupo é conhecido popularmente como bancada da bala.

De acordo com o instituto, 57 deputados estaduais, 44 deputados federais e dois senadores são ou já foram policiais civis, policiais militares, bombeiros, policiais federais e militares.

"Contabilizamos também aqueles eleitos que em algum momento já trabalharam nessas instituições", explicou Felippe Angeli, gerente do Sou da Paz.

Entre os discursos dos representantes da bancada está a defesa de leis para armar a população (flexibilizando o acesso a armas), a redução da maioridade penal e o excludente de ilicitude (lei que ameniza penas a agentes de segurança que cometeram supostos excessos na atuação policial), pautas defendidas pelo atual presidente Jair Bolsonaro.

"Eles se beneficiam muito mais do status policial para benefício próprio", disse Angeli.

Uma das características apontadas pelo especialista é o alto número de parentes de policiais ou militares que se candidataram. É o caso de Dayany do Capitão (União), eleita deputada federal pelo Ceará. Ela declarou-se dona de casa e é esposa do deputado federal capitão Wagner, que concorre ao governo cearense.

São Paulo foi o estado que mais teve eleitos candidatos ligados às forças militares: foram sete deputados estaduais.

O Senado também apresentou aumento da bancada, com dois representantes: o vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), general da reserva do Exército; e o ex-ministro Marcos Pontes (PL-SP), tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB).

"O levantamento também aponta apresentadores de programas policiais eleitos deputados federais: Fred Linhares (Republicanos-DF), apresentador do Cidade Alerta DF; Amaro Neto (Republicanos-ES), apresentador do Balanço Geral; e Silvye Alves (União Brasil-GO), apresentador do Cidade Alerta, são nomes que se beneficiam desse discurso ligado à segurança", afirmou Angeli.

LISTA COMPLETA

DEPUTADOS FEDERAIS

Coronel Ulysses (União Brasil-AC), coronel da PM

Delegado Fabio Costa (PP-AL), delegado da Polícia Civil

Capitão Alberto Neto (PL-AM), capitão da PM

Capitão Alden (PL-BA), capitão da PM

Sargento Isidório (Avante-BA), PM aposentado

Alberto Fraga (PL-DF), PM reformado

Da Vitória (PP-ES), policial militar

Gilvan O Federal da Direita (PL-ES), policial federal

Delegada Adriana Accorsi (PT-GO), delegada da Polícia Civil

Júnio Amaral (PL-MG), PM reformado

Delegada Ione Barbosa (Avante-MG), policial civil

Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), delegado da PF

Dr. Frederico (Patriota-MG), ex-bombeiro

Pedro Aihara (Patriota-MG), bombeiro

José Medeiros (PL-MT), policial rodoviário federal

Coronel Assis (União Brasil-MT), coronel da PM

Coronel Fernanda (PL-MT), coronel da PM

Delegado Éder Mauro (PL-PA), delegado da Polícia Civil

Delegado Caveira (PL-PA), delegado da Polícia Civil

Cabo Gilberto (PL-PB), policial militar

Coronel Meira (PL-PE), policial militar

Sargento Fahur (PSD-PR), policial militar reformado

Delegado Matheus Laiola (União Brasil-PR), delegado da PF

Hélio Lopes (Bolsonaro) (PL-RJ), subtenente do Exército

Sargento Portugal (Podemos-RJ), policial militar

Delegado Ramagem (PL-RJ), delegado da PF

General Pazuello (PL-RJ), general do Exército

Sargento Gonçalves (PL-RN), policial militar

General Girão (PL-RN), general da reserva do Exército

Coronel Chrisóstomo (PL-RO), coronel do Exército

Thiago Flores (MDB-RO), policial civil

Nicoletti (União Brasil-RR), policial rodoviário federal

Sanderson (PL-RS), policial federal

Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), tenente do Exército

Delegada Katarina (PSD-SE), delegada de Polícia

Delegado Andre David (Republicanos-SE), policial civil

Eduardo Bolsonaro (PL-SP), policial federal

Capitão Augusto (PL-SP), policial militar

Capitão Derrite (PL-SP), ex-policial militar

Felipe Becari (União Brasil-SP), policial civil

Delegado Palumbo (MDB-SP), delegado da Polícia Civil

Delegado Bruno Lima (PP-SP), delegado da Polícia Civil

Delegado da Cunha (PP-SP), delegado da Polícia Civil

Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), delegado da Polícia Civil

SENADORES

Hamilton Mourão (Republicanos-RS), general da reserva do Exército

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), tenente-coronel da Força Aérea Brasileira (FAB)

DEPUTADOS ESTADUAIS/DISTRITAIS

Doutora Jane (Agir-DF) ? deputado distrital, policial civil

Clodoaldo Rodrigues (Republicanos-AC), policial civil

Gene Diniz (Republicanos-AC), policial militar

Cabo Bebeto (PL-AL), policial militar

Delegado Leonam (União-AL), policial civil

Cabo Maciel (PL-AM), policial militar

Delegado Pericles (PL-AM), policial civil

Comandante Dan (PSC-AM), policial militar

Delegado Inacio (PDT-AP), policial civil

Sargento Reginauro (União-CE), bombeiro

Capitão Assumção (PL-ES), policial militar

Delegado Danilo Bahiense (PL-ES), policial civil

Coronel Weliton (PTB-ES), militar reformado

Delegado Eduardo Prado (PL-GO) - Policial civil

Major Araújo (PL-GO), policial militar

Coronel Adailton (PRTB-GO), policial militar

Coronel Henrique (PL-MG), membro das Forças Armadas

Coronel Sandro (PL-MG), militar reformado

Delegada Sheila (PL-MG), policial civil

Sargento Rodrigues (PL-MG), policial militar

Delegado Christiano Xavier (PSD-MG), policial civil

Coronel David (PL-MS), policial militar

Elizeu Nascimento (PL-MT), policial militar

Coronel Neil (PL-PA), policial militar

Delegado Toni Cunha (PSC-PA), policial federal

Delegado Nilton Neves (PSD-PA), policial civil

Sargento Neto (PL-PB), policial militar

Coronel Alberto Feitosa (PL-PE), policial militar

Delegada Gleide Angelo (PSB-PE), policial civil

Cel. Carlos Augusto (MDB-PI), policial militar

Delegado Jacovos (PL-PR), policial civil

Soldado Adriano José (PP-PR), policial militar

Delegado Tito Barichello (União Brasil-PR), policial civil

Delegada Martha Rocha (PDT-RJ), policial civil

Delaroli (PL-RJ), policial militar

Douglas Ruas (PL-RJ), policial civil

Coronel Azevedo (PL-RN), policial militar

Wendel Lagartixa (PL-RN), policial civil

Delegado Lucas Torres (PP-RO), policial civil

Ribeiro do Sinpol (Patriota-RO), policial civil

Delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-RO), policial civil

Coronel Chagas (PRTB-RR), policial militar

Soldado Sampaio (Republicanos-RR), policial militar

Delegada Nadine (PSDB-RS), policial civil

Leonel Radde (PT-RS), policial civil

Capitão Martim (Republicanos-RS), membro das Forças Armadas

Delegado Zucco (Republicanos-RS), policial civil

Sargento Lima (PL-SC), policial militar

Delegado Egidio Ferrari (PTB-SC), policial civil

Agente Federal Danilo Balas (PL-SP), policial federal

Capitão Conte Lopes (PL-SP), policial militar

Delegada Graciela (PL-SP), policial civil

Major Mecca (PL-SP), policial militar

Tenente Coimbra (PL-SP), membro das Forças Armadas

Capitão Telhada (PP-SP), policial militar

Delegado Olim (PP-SP), policial civil

Moisemar Marinho (PSB-TO), policial civil