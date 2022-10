A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira (26) 12 mandados de busca e apreensão contra grupo especializado no contrabando de cigarros. Os mandados estão sendo cumpridos, por 45 agentes nas cidades de Belém (PA), Abaetetuba (PA), Acará (PA), Garanhuns (PE) e Arapiraca (AL).

Segundo a PF, a investigação começou em 2020, depois da prisão em flagrante de quatro pessoas e a apreensão de aproximadamente 3,3 mil caixas de cigarros de origem estrangeira, na região de Itapera, zona rural da capital maranhense São Luís. “Com aprofundamento das investigações, evidenciou-se que um grupo estabelecido no estado do Pará estaria utilizando portos clandestinos localizados na costa maranhense para descarregar cigarros estrangeiros vindos do Suriname”, informou a PF em nota.

Notícias relacionadas:

Além dos mandados de busca, a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos financeiros até o limite de R$ 8,2 milhões em desfavor de um dos investigados e de uma empresa, supostamente utilizada para lavar dinheiro do grupo. Caso condenados, os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa. Somadas, as penas previstas podem chegar a 13 anos de reclusão.

Tags:

Cigarros | Contrabando | Geral | PF | Polícia Federal