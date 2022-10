SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo que circula as redes sociais nesta semana virou alvo de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nas imagens, uma mão mostra cremes para cabelo cacheados e, ao fundo, uma voz masculina afirma que o produto será entregue como brinde para as mulheres que comprarem maconha.

"Promoção para a mulherada que vier comprar maconha na segunda. Vai ganhar um prêmio para os seus cachos, entendeu?", diz o narrador ao mostrar um frasco de creme para cabelos cacheados.

O vídeo faz referência a página no Facebook "Favela Caiu no Face". No entanto, no perfil, já não consta nenhuma publicação referente ao caso.

Usuários das redes sociais chegaram a comentar a cena. "Galera do marketing deles investe pesado", escreveu um. "Pra fazer a cabeça por dentro e por fora!", comentou outro.

Segundo a Polícia Civil, os agentes tomaram conhecimento das imagens por meio de monitoramento das redes sociais e investigam a veracidade da publicidade.

A corporação afirma que um inquérito foi aberto na 64ª DP (Vilar dos Teles), em São João de Meriti, região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A investigação está em andamento.