SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O senador do Tocantins Irajá (PSD) e a esposa Milena Sens sofreram um acidente na manhã desta quarta-feira (26) em Arrais, na região sudeste do Tocantins. O motorista do veículo, Sidney Buciano, morreu no local.

Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está bem. A esposa está sendo transferida para Brasília e não há informações sobre o estado de saúde dela.

Irajá foi candidato ao governo do Tocantins nas Eleições 2022. Ele é filho da também senadora Kátia Abreu (PP).