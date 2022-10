SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O segundo e último eclipse solar de 2022 encantou observadores pelo mundo, na manhã desta terça-feira (25).

Foi um eclipse parcial ?ou seja, o Sol não chegou a ser 100% encoberto pela Lua?, que rendeu imagens espetaculares.

Ele começou às 5h58, quando a Lua começou a cruzar o caminho do Sol, e terminou às 10h01. No ápice e do melhor ponto de observação, nossa estrela foi bloqueada 82%.

Observadores puderam ver o céu ficar mais escuro e colorido, e o Sol ser "mordido" gradualmente por nosso satélite ? até ganhar um formato que, inclusive, lembra uma Lua crescente.

O fenômeno foi observado em quase toda a Europa, em parte da Rússia, no Norte da África, no Oriente Médio, no Sudoeste asiático, na Índia e em um pedacinho da Groenlândia.

Infelizmente, não foi visível do Brasil ?mas, para isso, temos a internet. Além de transmissões ao vivo de alguns observatórios, as redes sociais foram inundadas por belas imagens, de diversos países do hemisfério norte.