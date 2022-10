SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bolsas com substâncias análogas à cocaína foram encontradas nas praias de Barra Velha e Balneário Barra do Sul, no litoral catarinense, na segunda-feira (24). O episódio ocorre a 25 km e 57 km, respectivamente, de Penha (SC), onde um pescador encontrou cerca de 120 quilos de drogas em alto mar no domingo passado (23).Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, uma mulher relatou que estava com a família na praia, na Estrada Prefeito Miguel Tito Rosa, em Balneário Barra do Sul, quando viu uma bolsa impermeável na areia, quase enterrada.

Por suspeitar do conteúdo, ela acionou a polícia. Ao chegarem no local, os agentes constataram que a bolsa tinha 9 tabletes de aproximadamente 1,3 kg cada, totalizando uma quantidade de 11 kg de substância análoga à cocaína.

No mesmo dia, na praia do Tabuleiro, em Barra Velha, cerca de 35 km de Balneário Barra do Sul, um morador acionou a polícia ao avistar tabletes de drogas na beira da praia, entre postos do Corpo de Bombeiros.

Ao chegarem no local, a equipe constatou que havia um saco plástico preto embaixo de uma escadaria, dentro do qual havia 15 tabletes de substância análoga à cocaína. Na orla, os policiais ainda encontraram mais um tablete de droga.

Ao todo, em Balneário Barra Sul, a polícia encontrou 16 tabletes de droga que somavam cerca de 19 kg. No entanto, a polícia informou que o conteúdo foi pesado com as embalagens molhadas, o que pode ter influenciado no valor final da pesagem.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se há correlação entre os casos, mas ainda não obteve resposta. O texto será atualizado assim que houver manifestação.

DROGAS EM PENHA

Um pescador encontrou cerca de 120 quilos de drogas no mar de Penha, em Santa Catarina. O caso foi registrado na tarde do domingo (23) e a Polícia Militar foi acionada pelo homem, que não teve identidade revelada.

As drogas estavam distribuídas em sete mochilas, com 110 tabletes de cocaína e dois de maconha. Um helicóptero precisou ser utilizado para retirar o volume de drogas do local. Até o momento, não há informações sobre como a droga pode ter parado no local ou sobre quem seria o dono do volume.