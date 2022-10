CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Uma família acusa funcionários de um quiosque do McDonald's em Campinas (a 93 km de São Paulo) de racismo por supostamente terem se recusado a vender sorvetes para duas crianças negras, uma menina de nove anos e um garoto de seis.

O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Campinas como injúria racial.

A rede de restaurante diz que os envolvidos foram afastados até a conclusão da investigação. O Campinas Shopping afirmou que repudia "todo e qualquer ato de racismo, preconceito e discriminação" e que acompanha o desdobramento.

A mãe das crianças, Pamella de Amorim, publicou uma série de vídeos nas redes sociais para denunciar o caso.

De acordo com ela, os filhos passaram a tarde com a avó materna no shopping no último domingo (23). Por volta das 19h30, quando estavam para ir embora, as crianças pediram sorvete.

"Minha mãe estava na fila, as crianças estavam todas felizes, empolgadas por estar comprando um sorvete e ter tido um dia maravilhoso. Quando chegou a vez deles, minha filha foi pedir, mas o atendente, sem deixar minha filha terminar, falou que não tinha mais sorvete, que tinha acabado e tinha encerrado. Minha mãe agradeceu, virou as costas e foi no concorrente que fica de frente", contou a mulher.

Porém, a menina viu quando o atendente do McDonald's começou a servir outros clientes brancos e perguntou para a avó se não foi atendida porque era negra.

"A minha mãe, percebendo isso, foi até o quiosque do McDonald's novamente questioná-lo se ele não fez a venda por conta que as crianças eram negras. Ele simplesmente ignorou a minha mãe. Minha mãe falou que ia chamar a gerente dele e [ele] desferiu um sorriso, zombando da cara da minha mãe", relata Pamella.

Ao procurar a gerente da rede de lanchonetes, ela teria oferecido um vale como forma de compensação.

"Meus filhos não estão passando fome. Eu e meu esposo, a gente trabalha dia e noite para poder dar do bom e do melhor para eles. Eles não foram pedir nada para ninguém. Eles não saíram de casa para pedir nada, nada. Eles iam pagar, eles tinham dinheiro", diz.

O McDonald's afirmou que repudia toda e qualquer forma de preconceito e que tem um compromisso inegociável com a promoção de um ambiente respeitoso e inclusivo em todos os seus restaurantes.

Segundo a empresa, os funcionários do quiosque iniciaram o encerramento de sua operação, equivocadamente nove minutos antes do horário previsto, deixando alguns clientes sem atendimento, o que teria sido o caso da família.

O estabelecimento informou que o caso continua sendo apurado internamente e que os funcionários envolvidos foram imediatamente afastados.

A rede diz se solidarizar com a dor dessa família e que se coloca à disposição para esclarecimentos.