SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo anunciou que manterá ponto facultativo na sexta-feira (28), Dia do Servidor Público. Por isso, determinadas repartições públicas terão seu funcionamento alterado nesta véspera de segundo turno das eleições.

Os postos do Poupatempo em todo estado de São Paulo estarão fechados nesta sexta e no sábado (29), reabrindo normalmente na segunda-feira (31). O governo estadual informa que as opções digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos.

No transporte público, as linhas do Metrô e da CPTM, ligadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, não terão mudanças na operação.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, a frota de ônibus municipais será correspondente aos dias úteis. Os postos de venda em terminais e no Expresso Tiradentes funcionarão normalmente, das 6h às 22h. Já o Posto Central e as lojas Metrô Jabaquara e Santana estarão fechados.

Na área da saúde, o destaque fica com a manutenção da campanha de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação. Ela ocorrerá nas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas, das 7h às 19h.

SAÚDE

Estarão abertos:

- Hospitais Municipais;

- Prontos-socorros municipais;

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Samu 192;

- Hospitais veterinários públicos;

- As AMAs 12h estarão abertas até as 19h;

- AMAs e UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

- Hospitais estaduais para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos;

- Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs);

- Farmácias de Medicamentos Especializados (FME, as farmácias de "alto custo");

- Unidades da Farmácia Dose Certa;

- Postos de doação da Pró-Sangue Clínicas, Osasco, Mandaqui e Stela Maris, das 8h às 16h.

Estarão fechados:

- Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG);

- Postos de doação da Pró-Sangue Dante Pazzanese e Barueri.

SUBPREFEITURAS

- As praças de atendimento estão fechadas até domingo (30).

Atendimento nos mercados municipais e sacolões:

- Central de Abast. Leste 7h às 18h

- Central de Abast. Pátio Pari 4h às 20h

- Mercado Guaianases 8h30 às 18h

- Mercado Ipiranga 8h às 19h

- Mercado Lapa 8h às 18h

- Mercado Penha 8h às 19h

- Mercado Pinheiros 8h às 18h

- Mercado Pirituba 7h às 21h

- Mercado São Miguel 9h às 18h

- Mercado Sapopemba 8h às 19h

- Mercado Teotônio Vilela 8h às 19h

- Mercado Tucuruvi 8h às 19h

- Mercado Vila Formosa 8h às 19h

- Sacolão Avanhadava 7h às 19h

- Sacolão Bela Vista 7h às 19h

- Sacolão Brigadeiro 8h às 19h

- Sacolão Butantã 7h às 20h

- Sacolão Cid. Tiradentes 8h às 19h

- Sacolão City Jaragua 8h às 18h

- Sacolão Cohab Adventista 7h às 21h20

- Sacolão da Lapa 8h às 17h

- Sacolão Estrada do Sabão 7h às 18h

- Sacolão Freguesia do Ó 7h às 20h

- Sacolão Jaguaré 8h às 14h

- Sacolão Jaraguá 8h às 16h

- Sacolão João Moura 7h às 19h

- Sacolão Rio Pequeno 8h às 19h

BOM PRATO

- Os 63 restaurantes do Bom Prato funcionam normalmente.

DIRETOS HUMANOS

Estarão abertos:

- Casa da Mulher Brasileira;

- CRAI (Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes);

- Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua;

- Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial.

Estarão fechados:

- Centros de Referência da Mulher, Centros de Cidadania, Postos Avançados no Metrô e no - Terminal Sacomã;

- Polo Cultural do Idoso;

- Ouvidoria;

- Procon da cidade de São Paulo;

- Centros de Cidadania LGBTI+ e unidades móveis;

- Posto avançado Pessoas Desaparecidas.

CULTURA

- Casa De Cultura Brasilândia ? aberta;

- Casa De Cultura Butantã - aberta;

- Casa De Cultura Campo Limpo - fechada;

- Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) - aberta;

- Casa De Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) - fechada;

- Casa De Cultura Guaianases - aberta;

- Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) ? aberta;

- Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - aberta;

- Casa De Cultura Itaim Paulista - fechada;

- Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - fechada;

- Casa De Cultura Júlio Guerra - aberta;

- Casa De Cultura M? Boi Mirim - aberta;

- Casa De Cultura De Parelheiros - fechada;

- Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) ? fechada;

- Casa De Cultura São Mateus - aberta;

- Casa De Cultura São Miguel Paulista ( Antonio Marcos) - fechada;

- Casa De Cultura São Rafael - aberta;

- Casa De Cultura Tremembé - fechada;

- Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) - aberta;

- Casa Do Bandeirante ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Grito ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Modernista - aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Sertanista (Casa do Caxingui ) ? aberta das 9h às 17h;

- Casa Do Tatuapé ? aberta das 9h às 17h;

- Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) ? aberto das 10h às 21h;

- Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso - fechado;

- Centro Cultural Da Penha - fechado;

- Centro Cultural De Vila Formosa - aberto das 10h às 22h;

- Centro Cultural Do Grajaú (Palhaço Carequinha) - fechado;

- Centro De Culturas Negras ? aberto das 7h às 21h;

- Centro Cultural Olido ?aberto das 13h às 21h;

- Centro Cultural Santo Amaro ? fechado;

- Centro Cultural Tendal Da Lapa - fechado;

- Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes - aberto das 9h às 22h.;

- Centro Da Memória Do Circo - aberto das 13h às 21h;

- Centro de Referência da Dança- CRD - aberto 10h às 21h

- Chácara Lane ?aberta das 9h às 17h;

- Escola Municipal De Bailado ? fechada;

- Escola Municipal De Iniciação Artística ? fechada;

- Escola Municipal De Música ? fechada;

- Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site do teatro (www.theatromunicipal.org.br);

- Hemeroteca - atendimento mediante agendamento;

- Monumento à Independência (Cripta Imperial) - aberta das 9h às 17h;

- Pavilhão Das Culturas Brasileiras - fechado ao público (só conta com atividades internas de funcionários);

- Polo Cultural E Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto das 10h às 19h;

- Ponto De Leitura Piqueri - fechado;

- Ponto De Leitura Jardim Lapena - fechado;

- Sítio Da Ressaca - em reforma;

- Sitio Morrinhos ?aberto das 9h às 17h;

- Solar Da Marquesa De Santos - aberto das 9h às 17h;

- Teatro Alfredo Mesquita - aberto das 14h às 22h;

- Teatro Artur Azevedo ?aberto das 09h às 23h;

- Teatro Cacilda Becker - aberto das 14h às 23h;

- Teatro Flávio Império - aberto das 10h às 19h;

- Teatro João Caetano ? aberto das 10h às 23h;

- Teatro Paulo Eiró - aberto das 14h às 22h;

- Centro Cultural São Paulo: Abrem o teatro, cinema, áreas expositivas e de convivência e - - Central de Informações; demais setores como bibliotecas e discoteca estarão fechados)

INSS

- Agências de atendimento fechadas. A central de atendimento telefônico 135 funcionará normalmente.

CORREIOS

- Os Correios funcionarão normalmente em todo o país.

PARQUES

- Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA).

ESPORTES

- Os Centros Esportivos estarão abertos. Não haverá atendimento no setor administrativo.