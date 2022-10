SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O próximo domingo (30), quando acontece o segundo turno das eleições, deverá ter calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite, em praticamente todo o país.

De acordo com a agência Climatempo, a previsão é de chegada de uma frente fria que aumenta o risco de tempestades.

No Sudeste, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão de chuva é para todas as capitais. Em São Paulo, a temperatura deve oscilar entre 20°C e 28°C. No Rio de Janeiro, os termômetros prometem bater nos 33°C. Em Belo Horizonte (MG), podem chegar a 29°C, e em Vitória (ES), a 32°C.

A previsão é que as pancadas de chuva à tarde sejam acompanhadas de queda de raios nessas quatro capitais.

No Sul, diz a Climatempo, o domingo deverá ter bastante nebulosidade por causa da frente fria que avança pela região e nas três capitais, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, há possibilidade de chuva à tarde e à noite.

Mesmo assim deve fazer calor nos municípios do Sul. Na capital gaúcha, por exemplo, os termômetros devem atingir até 31ºC, segundo o Inmet.

A região Centro-Oeste também deve ter formação de nuvens carregadas no domingo de eleição. No Distrito Federal, as pancadas de chuva devem ser de curta duração.

Nos estados do Nordeste, a expectativa é de chuvas isoladas e calor, com temperatura em torno de 30°C.

No Norte, há risco de chuva forte, mas com sol por várias horas, conforme boletim da agência Climatempo.