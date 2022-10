CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Um caixão caiu de um carro funerário no centro de Ribeirão Preto (a 289 km de São Paulo), na madrugada desta sexta-feira (28), e foi deixado no meio da rua. Um ônibus atingiu parte da urna, que tinha um corpo, e arrancou a tampa. O motorista do carro funerário não percebeu que o caixão caiu do veículo e foi embora.

A funerária responsável não foi identificada até o começo da noite desta sexta.

O incidente foi registrado por câmeras de segurança e se espalhou pelas redes sociais.

Nas imagens é possível ver quando veículo da funerária, pouco depois das 3h30, passa pelo cruzamento da rua São Sebastião com a avenida Jerônimo Gonçalves, no centro da cidade do interior paulista. A tampa do porta-malas abre e o caixão cai no cruzamento.

O veículo foi embora. Na sequência, um ônibus se aproxima, não para e encosta em parte do caixão, arrancando a tampa.

Alguns veículos passam e desviam, até que um homem aparece nas imagens e arrasta a urna funerária para perto da calçada.

O taxista Cássio Nunes de Oliveira Costa viu o caixão na rua enquanto trabalhava. "Na madrugada eu estava descendo a rua São Sebastião sentido rodoviária e avistei um caixão no chão em cima da faixa de pedestre. Um motoqueiro já estava lá, já tinha puxado e tampado o caixão. Segundo ele, tinha um cadáver de um homem idoso", afirmou.

Um caixão que era transportado pelo carro de uma funerária caiu do veículo e ficou no meio de um cruzamento Reprodução redes sociais **** O taxista disse que chamou a PM. "A Polícia Militar veio rápido e eu ajudei a puxar o caixão e colocar em cima da calçada. Depois de uns 15 ou 20 minutos, o carro da funerária voltou e recolheu o caixão."

A Folha entrou em contato com várias funerárias de Ribeirão Preto, mas nenhuma assumiu ser a responsável pelo transporte do caixão.

As polícias Civil e Militar disseram não ter encontrado registro da ocorrência.