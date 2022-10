Marcelo Camargo/Agência Brasil - Técnicos do TRE-DF realizam a conferência e a lacração de urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições 2022.

Subiu para 543 o número de urnas que precisaram ser substituídas em todo o estado de São Paulo. Segundo o boletim mais recente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), que foi divulgado por volta das 15h de hoje (30), isso corresponde a apenas 0,47% do total de 115.510 urnas que estão sendo utilizadas em todo o estado paulista para as eleições em segundo turno.

Todos esses equipamentos foram substituídos por outras urnas eletrônicas. Até este momento, não foi necessária a utilização de votação manual no estado de São Paulo.

Nas eleições que estão ocorrendo hoje em todo o Brasil, o eleitor está votando para presidente da República. Além disso, em 12 estados brasileiros, o que inclui São Paulo, o eleitor também precisará votar para governador. Oito municípios têm eleição suplementar para escolher o chefe do executivo local. Nesses locais, os prefeitos eleitos em 2020 tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral.

