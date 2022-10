SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Manifestantes queimaram pneus e bloquearam a BR-020 com caminhões em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, na noite deste domingo (30), após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência.

Em um vídeo divulgado em redes sociais, uma manifestante afirma que a eleição foi "corrupta, cheia de problemas e cheia de confusão".

"Entregar o Brasil para Lula é o mesmo que morrer. Não vamos deixar, vamos lutar pelo nosso país. Vamos continuar produzindo grãos, comida para o povo", disse a manifestante.

Luís Eduardo Magalhães é um dos principais polos do agronegócio do país, com produção de soja, milho e algodão. A cidade foi uma das duas únicas cidades baianas onde Jair Bolsonaro (PL) teve mais votos que Lula.