SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (31) o Ceasa-RJ (Central de Abastecimento do Rio de Janeiro), principal centro de distribuição de alimentos do estado, que fica no bairro do Irajá, na zona norte.

O incêndio mobilizou vários grupamentos do Corpo de Bombeiros. Populares se aproveitaram da situação caótica e saquearam comércios nas imediações, o que foi respondido com tiros para cima de seguranças do local.

Ao menos quatro lojas foram atingidas pelas chamas. Agentes de sete grupamentos do Corpo de Bombeiros estão atuando no combate ao incêndio, mas não há relatos de feridos.

Aos agentes dos Bombeiros, testemunhas afirmaram que as chamas surgiram em torno das 9h, em uma loja que trabalha com produtos descartáveis, e se alastrou para um depósito de bebidas, um mercadinho e uma agência lotérica.

Com a confusão, populares invadiram o local e passaram a realizar saques nas lojas e nos alimentos empilhados em caixas na entrada do complexo. Para tentar conter a multidão, seguranças deram tiros para cima.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro informa que agentes do 41ºBPM (Irajá) e do Recom (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão) foram deslocados para reforçar o policiamento no perímetro do Ceasa.