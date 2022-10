SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O candidato a deputado federal Wesley Diniz (PT) se envolveu em uma briga durante uma assembleia de estudantes no campus da Praia Vermelha da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Em vídeo publicado nas redes sociais, Diniz, que também é estudante da instituição, é provocado por outro aluno, identificado pelos presentes como João Pedro Garcia Castro. Após discutirem, os dois trocam socos.

O candidato é o homem que aparece sentado no começo do vídeo, e Garcia Castro, o que usa jaqueta marrom. O caso teria acontecido na última quinta-feira (29).

Em publicação nas redes sociais, Diniz disse que o agressor "tem histórico de violência, racismo e disseminação do nazismo dentro do ambiente da universidade", e que irá tomar medidas legais contra ele. "Não podemos tolerar que episódios de violência política e física continuem acontecendo no nosso país", escreveu.

O Instituto de Economia da UFRJ divulgou uma nota de repúdio, dizendo que "instaurou uma comissão de sindicância para apurar o ocorrido encaminhar as providências cabíveis". "Esta Direção repudia veemente qualquer ato de violência verbal ou física, assim como qualquer tipo de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, gênero, de preferências políticas ou procedência nacional, entre outros", diz o texto.

O UOL tentou entrar em contato com Garcia Castro, mas não houve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestação.