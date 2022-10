SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir da próxima segunda-feira (3), serão anunciados os ganhadores do Prêmio Nobel 2022. O anúncio será feito virtualmente, por meio de lives no canal oficial da premiação no YouTube.

São premiadas pessoas ou organizações que se destacaram ao contribuir em seis categorias: Física, Química, Medicina ou Fisiologia, Literatura, Paz e Economia.

Os laureados recebem uma quantia de dinheiro, doada pela Fundação Nobel, uma medalha e um diploma. O valor do prêmio nesta edição chega a 10 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 900 mil dólares).

A divulgação do resultado é feita online, mas a entrega do prêmio está marcada para 10 de dezembro, em Estocolmo (Suécia).

Em 1968, a Fundação Nobel também passou a entregar um prêmio de Economia, doado pelo Banco Central Sueco. Chamado oficialmente de "Prêmio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel", ele foi criado em homenagem a Alfred Bernhard Nobel (1833-1896), cientista que idealizou o prêmio em seu testamento.

A seleção dos vencedores é feita por entidades científicas da Suécia, com exceção do Nobel da Paz, que é escolhido por um comitê formado por membros designados pelo Parlamento da Noruega. Os nomeados, por sua vez, podem ser indicados por pessoas que se encaixam em algum dos vários critérios estabelecidos pela fundação, como ser professor universitário, fazer parte do Instituto de Direito Internacional, ser chefe de Estado atualmente, entre outros.

Independentemente da categoria, a fundação não revela quem são os indicados ao Prêmio Nobel, obedecendo a um sigilo de 50 anos. Os nomes que são revelados anteriormente são divulgados por opção dos próprios responsáveis pela nomeação.

A única informação disponibilizada pela fundação é que, nesta edição, há 343 candidatos ao Prêmio Nobel da Paz, dos quais 251 são indivíduos e 92 são organizações. Foram indicados 14 nomes a mais do que em 2021.