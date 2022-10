SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após um domingo de trégua, o estado de São Paulo deve seguir com dias chuvosos e nublados no início desta semana. No entanto, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o volume não será tão significativo quanto o da semana anterior, que chegou a provocar alagamentos em várias partes da região metropolitana.

A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, afirma que as chuvas serão resultado da combinação de um sistema frontal de baixa pressão que vem do Paraguai com um corredor de umidade que vem da região Norte do Brasil.

"Isso vai gerar uma semana com bastante nebulosidade. E ainda permanece aquele 'friozinho'", diz a especialista.

Nesta segunda-feira (3), a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo é de temperatura mínima de 14°C e máxima de 19°C. Na terça (4), a mínima se mantém e a máxima desce para 17°C.

"As chuvas mais fortes já passaram. Para esses próximos dias, devem ser isoladas, sendo que na quarta [5], teremos uma trégua", afirma Adilson Nazário, meteorologista do CGE.

De acordo com o especialista, não devem ocorrer grandes elevações de temperatura ao longo da semana. Prevalecerá o sol entre nuvens, com um clima ameno. A expectativa é que o calor aumente um pouco na quinta (6), mas na sexta (7), quando deve haver chuvas mais fortes, já volta a diminuir.