SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas apostas acertaram os seis números do concurso 2525 da Mega-Sena e vão dividir os R$ 317.853.788,53 sorteados. A loteria estava acumulada há 14 sorteios consecutivos.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 51 - 47 - 21 - 26 - 13 - 04.

Um dos ganhadores saiu de uma aposta simples, feita em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A outra era um bolão em Fernandópolis, em São Paulo. Cada uma das apostas ficará com uma fatia de R$ 158.926.894,27.

Além das duas apostas com seis acertos, outros 814 bilhetes tiveram acertos de 5 números, levando a prêmios a partir de R$ 33.910,24

Por fim, 52.760 apostas acertaram 4 números e receberão a partir de R$ 747,39.

A aposta simples para a Mega-Sena 2.525 custou R$ 4,50 e pôde ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Antes disso, o maior prêmio já pago neste ano foi em 19 de março, no concurso 2.464, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 189.381.872,36. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 12 concursos.

Pela internet, é necessário que o valor mínimo seja de R$ 30. Ou seja, no caso da Mega-Sena, é necessário fazer pelo menos sete apostas com seis números ou uma com sete dezenas. Também é possível mesclar com outros jogos, como Quina ou Lotomania.

O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar o dinheiro. A Caixa informa que, após esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).