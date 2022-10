SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O TRE-AL (Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas) determinou a suspensão do perfil de Renan Calheiros do Instagram por 24 horas após o senador descumprir uma ordem para publicar o direito de resposta do candidato ao ao governo de Alagoas, Rodrigo Cunha (União Brasil).

Na página do senador Renan Calheiros, o Instagram disponibilizou um aviso: "Página não disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida".

Neste sábado (1), o TRE-AL aprovou o conteúdo da nota de retratação a ser publicada por Renan Calheiros no prazo de duas horas. "A mídia ofertada está adequada e contém nota/teor de desagravo dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade", diz trecho do documento.

Também foi determinada uma multa de R$ 2 mil por hora de atraso.

No mesmo dia, a defesa de Rodrigo Cunha entrou com uma petição alegando descumprimento da ordem. O relator do caso, o desembargador eleitoral Felini de Oliveira Wanderley, deu novo prazo para que Renan demonstrasse ter cumprido a decisão.

Renan Calheiros não publicou o direito de resposta em suas redes sociais. Em nova decisão, neste domingo (2), o desembargador Felini Wanderley, determinou a publicação do direito de resposta em até 12 horas.

A suspensão da conta pode ser prorrogada até 31 de outubro, diz o relator, além de multa de R$ 10 mil por hora.

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do senador Renan Calheiros e aguarda retorno.