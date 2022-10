FOLHAPRESS - Um frigorífico de Goiânia anunciou uma promoção de picanha por R$ 22 o quilo neste domingo (2), o que provocou uma enorme fila de clientes e gerou tumulto na porta do estabelecimento.

A propaganda foi anunciada pela empresa neste sábado (1º) nas redes sociais e usa a imagem do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (22). De acordo com a publicação, a promoção só é válida para quem estivesse usando uma camiseta do Brasil e limitado a duas peças por pessoa.

A primeira dama Michele Bolsonaro comentou "muito patriota" na publicação. No início da manhã, antes do frigorífico abrir as portas, dezenas de pessoas já aguardavam do lado de fora do estabelecimento e um congestionamento de veículos se formou na avenida Deputado Jamel Cecílio.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o momento em que teve início o tumulto. Funcionários do estabelecimento tentavam controlar o fluxo de clientes, mas as pessoas começaram a forçar a entrada até o momento em que uma porta de vidro é tirada do encaixe.

A Polícia Militar de Goiânia foi acionada para controlar o tumulto e ajudar no trânsito do local. A reportagem tentou entrar em contato com o frigorífico, mas não teve retorno até o momento.