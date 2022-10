O monitoramento da ONG de defesa do consumidor Idec, que vem acompanhando o número de cidades com tarifa de transporte zerada por prefeituras para o dia da eleição, aponta que o total de municípios subiu de 30 na sexta (30) para mais de 60 neste domingo (2).

Pelos cálculos do Idec, quase 35 milhões de pessoas poderão usufruir da medida.

Do total de cidades beneficiadas, 13 são capitais. São elas: Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Manaus, Curitiba, Porto Alegre, São Luís, Maceió, Campo Grande, Porto Velho, Florianópolis, Boa Vista e Palmas.

Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju e presidente da FNP (Frente Nacional de Prefeitos), diz que a onda de adesão ao passe livre cresceu para evitar que a polarização provoque abstenção.

Ele afirma que o empobrecimento da população é também um fator considerado importante para a adoção da medida e defende que a gratuidade do transporte deveria ser garantida pela legislação.

"As despesas com as eleições no Brasil são mais ou menos no campo de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões, e a gratuidade, segundo nosso cálculo, é de R$ 160 milhões. Uma emenda constitucional ou uma lei poderia já determinar isso", diz Nogueira.